Tidligere landstræner Morten Olsen bliver ny ambassadør for Broen Vordingborg. Han er selv vokset op i byen og ejer i dag en stor villa med udsigt ud over Nordhavnen. Foto: John Ringstrøm

Send til din ven. X Artiklen: Morten Olsen bliver ambassadør for Broen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Morten Olsen bliver ambassadør for Broen

Vordingborg - 02. august 2017 kl. 15:00 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom karrieren har ført ham langt væk fra lokalområdet, har tidligere landstræner Morten Olsen aldrig glemt barndomsbyen Vordingborg.

Nu vil han være med til at endnu flere lokale børn og unge kan få en aktiv fritid i blandt andet områdets fodboldklubber.

Den tidligere landstræner har nemlig sagt ja til at blive ambassadør for Broen Vordingborg, der hjælper udsatte børn og unge.

- Det ville være en ære at blive ambassadør for Broen. Selvfølgelig vil jeg være med til at gøre opmærksom på dette foretagende, lød meldingen til foreningens formand Kaj Aagaard, der er stolt over, at det er lykkedes at få en af Danmarks store sportsprofiler som ambassadør.

- Vi har netop henvendt os til Morten Olsen, fordi han har været en blændende fodboldspiller, der altid har taget ansvar. Han har været anerkendt og respekteret som landstræner gennem en årrække. Morten har altid været ordentlig i sin optræden, og så er han kendt over det ganske land. Der står respekt omkring Morten, forklarer Kaj Aagaard.

- Det er tid at betale tilbage, når man selv har haft gode og store oplevelser med idrætten, lyder det fra den tidligere landstræner, der bakkes op af Broen Vordingborg.

- Det prøver vi i Broen at gøre, ved at arbejde for, at børn og unge i udsatte familier kan deltage på lige fod med jævnaldrende kammerater i en fritidsaktivitet. Det er vores håb, at vi med Morten som ambassadør kan sætte endnu mere fokus på idrættens og i det hele taget foreningernes væsentlige rolle i den sammenhæng, forklarer Kaj Aagaard.

Ud over Morten Olsen har Broen Vordingborg allieret sig med flere lokale ambassadører, der sammen med bestyrelsen vil arbejde for et bedre samarbejde på tværs af diverse hjælpeorganisationer og Vordingborg Kommune.