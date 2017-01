Mordsag uden lig: Eksmand sendte sms for at dække over drab

Fredag startede retssagen i Retten i Nykøbing Falster mod en 41-årig mand, der er tiltalt for at have slået sin ekskone ihjel. Kvindens lig er dog aldrig blevet fundet.

Dagen efter den forsvundne mor Hediga Morad stod af toget i Vordingborg i oktober sidste år for at aflevere sine to børn til sin eksmand, blev der sendt en afskeds-sms fra hendes telefon.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at den i virkeligheden er skrevet af tiltalte som et led i at camouflere hans forbrydelse, siger hun.

Den 41-årige syriske eksmand er tiltalt for at have slået den 34-årige syriske kvinde ihjel, selv om hendes lig aldrig er blevet fundet. Han nægter sig skyldig.

Kvinden forsvandt 9. oktober, efter hun afleverede børnene, og dagen efter blev der sendt en lang sms fra hendes telefon.

- Det kan godt være, at det vil vare lidt længe, men du skal ikke blive bekymret for mig.

- Og du skal heller ikke finde mig nu. Når jeg er faldet til ro, så vil jeg ringe til dig af mig selv, og fortælle dig min skat, at jeg har savnet dig, står der blandt andet i beskeden.

Det vides ikke, hvor telefonen befandt sig, da beskeden blev sendt.

Anklageren mener, at den 34-årige Hediga Morad, blev slået ihjel af sin eksmand, og at manden efterfølgende skaffede sig af med liget.

I tiden inden kvindens forsvinden boede hun på forskellige krisecentre. Hun levede ifølge hende selv i et voldeligt forhold med sin mand, som hun havde to børn med.

Den syriske kvinde havde også anmeldt manden for at have truet hende på livet. Derfor er eksmanden i retssagen i Nykøbing Falster også tiltalt for trusler på livet.

Ifølge anklager Anne Marie Fink peger flere ting i retning af, at eksmanden skulle stå bag drabet.

- Man kan se, at hans telefon går på en mast på Møns Klint dagen efter, at hun er forsvundet.

- Det er min forventning, at han vil forklare, at han var på Møns Klint med sine to børn denne dag. Men det er anklagemyndighedens opfattelse at han kørte til Møns Klint alene for at skaffe sig af med liget af Hediga, siger hun.

Desuden købte manden for tiden for hendes forsvinden flere redskaber.

Blandt andet en løvrive, en lommelygte og en spidsspade, mener anklagerne. Der er dog ingen tegn på en forbrydelse i eksmandens hjem i Vordingborg.

- Der er ikke påvist blod. Politiet har ikke fundet nogen objektive spor, der viser, at der er sket en forbrydelse, siger Anne Marie Fink.