Møns Bank markerer 140 år med fremgang

Blandt runde fødselsdage, så er 140 år måske ikke den mest åbenlyse at gøre et stort nummer ud af, men i Møns Bank synes man alligevel, der er god grund til at feste. Med sine 140 år har banken nemlig klaret, hvad de færreste andre har kunnet præstere.

- Der er ingen tvivl om, at det har været hårde år under og efter finanskrisen. Der er mange egne, der ikke har en lokalbank længere, forklarer bankdirektør Flemming Jensen.

- Vi har heldigvis haft noget at stå imod med, og vores model har vist sig at være langtidsholdbar. Nærheden og den store kundekendskab er jo et princip for os, og det er noget kunderne sætter stor pris på, forklarer han og understreger samtidig, at der ikke er tegn på nedgang for banken.