Direktør Flemming Jensen har grund til at være tiolfreds med årsregnskabet for Møns Bank. Foto: Møns Bank

Møns Bank afleverer et solidt årsregnskab

Det går godt for den lille Møns bank, som har meldt et fint årsresultat ud for 2016. Igennem året har banken opjusteret to gange, og alligevel kommer banken ud med et regnskab, der overstiger forventningerne.