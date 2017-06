Biosfære-programmet handler først og fremmest om at støtte områder, hvor der arbejdes bevidst på at opnå en bæredygtig balance mellem naturen, og de mennesker der skal leve og arbejde i den, men den vil ikke komme til at betyde nye restriktioner for eksempelvis landmænd på Møn. Foto: Thomas Ix Foto: Thomas Ix

Møn i verdensklasse: Nu på prestigefyldt liste

Vordingborg - 14. juni 2017 Af Lene C. Egeberg

Efter to års arbejde har Vordingborg Kommune i dag høstet frugterne og kan nu prale af, at være hjemkommune for Danmarks første Biosfære-område under Unesco.

Udnævnelsen kom under en Unesco-konference i Paris onsdag formiddag, og den betyder, at Møn og de omkringliggende øer - Bogø, Nyord, Farø og Tærø - nu er en del af det verdensomspændende Biosfære-program »Man and the Biosphere«.

Med udnævnelsen udpeger Unesco Møns natur til at være i verdensklasse, og anerkender lokalbefolkningens måde at leve og arbejde i samspil med naturen.

Et Unesco biosfæreområde er kendetegnet ved en sjælden rigdom af særlig sårbare og truede dyre- og plantearter og ved at de mennesker der bor og arbejder i området arbejder aktivt for at skabe balance mellem mennesker og natur. Med en størrelse på 450 kvadratkilometer repræsenterer Møn Biosfæreområdet de fleste danske naturtyper både på land og i vandet.

Ideen om at blive et biosfæreområde startede i lokalbefolkningen og har mødt stor opbakning fra frivillige, erhvervsdrivende og foreninger og støttes af Vordingborg Kommune.

Formanden for den danske UNESCO-nationalkommission, Bo Manderup-Jensen - der også er kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre i Vordingborg - ønsker Møn tillykke med udnævnelsen;

- Som formand glæder det mig, at Danmark nu har fået sit første biosfæreområde. Vi håber, at andre områder, både i og uden for Danmark, vil se Møn Biosfæreområdet som et eksempel på de resultater, der kan opnås, når områdets beboere og organisationer arbejder sammen om at beskytte naturen og drive erhverv i samspil med den fremfor mod den, i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, siger Bo Manderup-Jensen.

Også fra borgmester Michael Seiding Larsen (V), ønskes der tillykke:

- Os der bor i Vordingborg Kommune har altid vidst, at naturen i området er noget helt specielt, og nu har Unesco bekræftet det. Udnævnelsen vil komme både turismen, erhvervslivet og de lokale til gode, men naturen vil altid være i centrum uden, at der bliver presset yderligere restriktioner ned over hovedet på de mennesker, der bor og driver erhverv i området, siger Michael Seiding Larsen og understreger.