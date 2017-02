Møn Bolcher. Arkivfoto

Møn Bolcher køber Kaffehuset

Vordingborg - 05. februar 2017

Med Møn Bolchers overtagelse af Kaffehuset, kan Kaffehuset blive på Møn, og måske endda blomstre op igen under tag med bolsjefabrikken.

Det er det håb, som ejerne af Møn Bolcher René Harms og Thomas Krøll nærer og grunden til, at de har overtaget Kaffehuset efter Jan Kanne, skriver Sjællandske.

Harms vil ikke ud med, hvor meget de har måttet slippe for at overtage Kaffehuset angiveligt efter den gamle ejers ønske. Men han regner med, at købet på sigt kan give en omsætningsfremgang.

- Vi ser en rigtig god mulighed for at styrke vores produktsortiment med et kvalitetsprodukt, som allerede er kendt og har et godt renommé. Kaffehuset Møns kaffe passer som fod i hose til vores bolsjer og chokolade, og vi kan se en klar fordel i også at kunne tilbyde kaffe til vores kunder. Men først skal vi ud at skaffe de gamle kunder tilbage, siger René Harms.

Det var ham selv, der tog initiativet til at købe Kaffehuset.

- Jeg var nede at købe en flaske vin i Skjold Bourne og fik at vide, at Kaffehuset var til salg. Jan Kanne og jeg har samme advokat og gennem ham tog jeg kontakt, siger René Harms.

Det gamle apotek med caféen er stadig til salg. Det er kun Kaffehuset Møns navn, risteri og engrosvirksomhed, der overgår til Møn Bolcher, skriver Sjællandske.