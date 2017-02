Det er unge mennesker, der keder sig - men derfor skal de alligevel opføre sig ordentligt. Afdelingsleder Arne Bak-Sørensen vil gerne have styr på de unge, der bruger Møn Bibliotek som varmestue om aftenen i den selvbetjenste åbningstid. Arkivfoto: Poul Poulsen

Møn Bibliotek bliver brugt som »varmestue«

Vordingborg - 17. februar 2017

Det er hyggeligt at få gæster - men knap så hyggeligt, når gæster flytter rundt på møblementet, kaster rundt med ting og begår hærværk. Især, hvis gæsterne ikke rydder op efter sig selv, når de går hjem igen.

Den oplevelse har Møn Bibliotek døjet med siden november, fortæller afdelingsleder Arne Bak-Sørensen.

- Der er nogle, formentlig unge, mennesker, der bruger biblioteket som varmestue. De kommer i den selvbetjente åbningstid, flytter rundt på møblerne og kaster med ting som brochurer. I et enkelt tilfælde har de også brudt en skuffe op for at se, om der skulle være noget interessant, siger Arne Bak-Sørensen, der sammen med personalet er lidt trætte af at skulle rydde op efter gæsterne.

Det er ikke konstateret endnu, omend der muligvis mangler et par taburetter, som man på film har kunnet se »gæsterne« bære ud fra biblioteket.

- Men det kan selvfølgelig være, de bare har båret dem udenfor for at sidde på i et stykke tid og så har taget dem med ind igen, det skal vi lige have undersøgt, siger afdelingslederen.

Biblioteket er videoovervåget, og udfra dette materiale mener Arne Bak-Sørensen, at der er tale om typisk tre-fire personer, der to-tre gange om ugen lægger vejen forbi biblioteket uden nødvendigvis at have bogudlån i tankerne.

- Men det ser ikke ud til at være de samme hver gang, siger Arne Bak-Sørensen.

Videoovervågningen kan dog kun bruges i begrænset omfang til at identificere gæsterne, for biblioteket skal søge centralt i kommunen, hver gang man ønsker at se filmen igennem - og tilladelse gives kun, hvis der er begrundet mistanke om, at der er sket noget strafbart som tyveri eller hærværk. Generelt rod anses altså ikke at være nok til at se overvågningen igennem, forklarer Arne Bak-Sørensen.

På biblioteket vil man ikke desto mindre meget gerne problemet til livs, og man har taget kontakt til SSP-medarbejderen i håb om, at en dialog med de unge her igennem kan få dem på andre tanker.

- Det er lidt synd, hvis der er uro på biblioteket, så andre bliver bange for at komme derind. Det skulle gerne være et sted, hvor alle synes, det er rart at komme, siger Arne Bak-Sørensen.

Biblioteket har ellers i princippet intet problem med, at de unge kommer forbi bare for at sidde at hygge sig i nogle timer, bare de følger spillereglerne.

- Det er jo bare unge mennesker, der keder sig, og der er ikke så mange andre steder, de kan gå hen, siger han.

Det kan dog få et uheldigt udfald, hvis de unge gæster bliver ved med at rode på biblioteket:

- I yderste konsekvens kan vi blive nødt til at lukke for den selvbetjente åbningstid i en periode, så de finder på noget andet at lave. Men det vil kun blive en pause, for det har ellers været en kæmpe succes med åbent bibliotek i Stege, siger Arne Bak-Sørensen.