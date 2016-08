Send til din ven. X Artiklen: Ministersvar i dag får stor betydning for budget 2017 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ministersvar i dag får stor betydning for budget 2017

Vordingborg - 31. august 2016 kl. 06:54 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lagt op til et maraton-møde, når de 29 medlemmer af kommunalbestyrelsen torsdag morgen sætter sig til bordet for først at få en orientering om rammerne for budgetlægningen - og derefter drøfte indholdet i rammerne.

På forhånd er der lagt op til så godt som uændrede takster for den kommunale service og til uændret skattetryk. Men i løbet af onsdagen vil der tikke en meddelelse ind fra Social- og Indenrigsministeriet, som vil få afgørende indflydelse, skriver Sjællandske.

Med Karen Ellemann som afsender bliver det afgjort hvor stor en del af det forhøjede bloktilskud, Vordingborg Kommune vil få. Selv om politikerne har besparelser klar for 17 millioner kroner, mangler der nemlig 25 millioner i at budgettet kan balancere.

Årsagen er primært, at Vordingborg Kommune skal deponere over 20 millioner i statskassen på grund af byggeriet af et vandland med privat finansiering og kommunen som lejer. Det sker i et såkaldt offentligt privat partnerskab, og netop som underskrifterne på den aftale blev sat, blev forudsætningerne ændret fra ministeriets side.

De ændrede forudsætninger betyder, at kommunen skal deponere den del af anlægssummen, som den slipper for at betale ved at være lejer. Hensigten er at begrænse investeringer, som der egentlig ikke er råd til.

Det svier i kommunekassen, og det er blandt andet den udgift, kommunen nu søger dækket ind ved et ekstraordnært tilskud fra staten.