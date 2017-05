Milliondonation sikrer tørvejr på Køng Museum

- Vi har søgt pengene, fordi taget var så dårligt, at det både regnede og sneede ind. Efterhånden er der kommet store skjolder på gulvene. Vi har selvfølgelig sørget for at flytte vores ting, men alligevel er vi glade for, at bygningen nu bliver reddet, fortæller Hanne Tommerup, formand for Køng Museums Støtteforening, og tilføjer, at arbejdet går i gang i juli og afsluttes i november. Fra juli til oktober vil museet være pakket ind i stilladser.