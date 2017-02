Se billedserie Hoteldirektør Silje Brenna er mere end tilfreds med, at Frederiksminde har beholdt sin Michelinstjerne. Den gør det muligt at trække gæster til fra både ind- og udland.

Send til din ven. X Artiklen: Michelin-stjernen er et skulderklap Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Michelin-stjernen er et skulderklap

Vordingborg - 23. februar 2017 kl. 05:23 Af Thøger Raun Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hoteldirektør Silje Brenna fra Frederiksminde i Præstø er mere end stolt og glad over, at restauranten har beholdt sin michelin-stjerne.

Læs også: Søllerød Kro fik en Michelinstjerne

- Man er enormt lettet. Det er et kæmpe skulderklap til vores team, at vi gør det rigtigt. Stjernen er også med til at sikre, at vi fortsat kan tiltrække gæster fra alle egne af verden, hvad der ellers ville være svært i Præstø. Vi er meget ydmyge og meget glade, lyder det fra hoteldirektøren.

Sidste år var også restaurant Babette i Vordingborg i spil - i hvert fald i danske madanmelderes optik - til at tage en stjerne. Men det blev ikke. Og heller ikke i år har restauranten på toppen af Københavnsvej gjort noget væsen af sig i madguide-sammenhæng.

Det generer dog ikke indehaver Vivi Schou:

- Ved du hvad, jeg er s'gu blevet for gammel til at spå om den slags. Vi ville blive rigtig glade for en stjerne. Ingen tvivl om det, men vi klarer os bestemt også uden. Med fuldt hus i aften og i den kommende weekend er vores fokus stadig på butikken og vores gæster, lyder det fra kokken, som tilføjer:

- Men det er fantastisk, at guiden endelig har fundet uden for København, og det er flot gået af Frederiksminde at holde på deres stjerne. Vi ønsker dem lykke til, erklærer hun.

relaterede artikler

Geraniums køkkenchef om Michelin: Det største du kan opnå 22. februar 2017 kl. 12:40

Chefkok på Henne Kirkeby Kro: Havde ikke forudset stjerne 22. februar 2017 kl. 12:08