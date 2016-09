Menighedsråd håber på fuldt hus

I aften, tirsdag, er der opstillingsmøder til menighedsråd landet over. I Stege-Vordingborg Provsti holdes 19 møder for de i alt 27 sogne, hvoraf nogle har fælles menighedsråd. Provst Mette Magnusson forventer fredsvalg de fleste steder.

- Efter hvad jeg ved, er der fred og ro over det hele - undtagen måske i Stege, fastslår hun og tilføjer, at det snarere bliver et spørgsmål om, hvorvidt menighedsrådene kan få fyldt pladserne op. 1000 folkekirkemedlemmer i et sogn giver fem pladser i menighedsrådet. Efterfølgende udløses en ekstra plads for hver påbegyndte 1000 folkekirkemedlemmer, men det er minimumstal.