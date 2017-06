Se billedserie Jernbanevej 7, der blandt andet har været brugt til administration, ligger ved indkørslen til Meny - nogle måneder endnu. Foto: Nina Lise

Markant villa rives ned

Vordingborg - 07. juni 2017 kl. 06:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En markant bygning i Præstø skal rives ned. Jernbanevej 7, der indtil 2008 var ejet af købmand Niels Fog, har sat sig så meget, at den ikke er til at redde. Det på trods af at bygningen har en SAVE-værdi på 2.

- Huset er voldsomt skævt. Det kan ikke rettes op eller rettere: Det vil koste det dobbelte af at bygge et nyt, fortæller Niels Fog, der i 2008 solgte bygningen sammen med Fog Anlæg A/S til Dagrofa i Ringsted. Her bekræfter man, at bygningen fortsat er på koncernens hænder.

- Vi er utrolig ærgerlige over, at vi er nødt til at rive huset ned. Desværre viser det sig, at huset står på gammel søbund, som har givet sig. Det betyder, at husets konstruktion har rykket sig og ikke kan bevares, lyder det fra Dagrofa, der tilføjer, at nedrivningen forventes påbegyndt inden for seks måneder. Hvad der herefter skal ske med grunden, kan Dagrofa ikke oplyse på nuværende tidspunkt.

Ifølge Karen Margrethe Olsen fra Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn er det »et markant hus fra en stor tid i byens historie«, der nu bliver revet ned. Hun kalder den manglende vedligeholdelse for »beklagelig«.

