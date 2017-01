Marienborg Gods pumper forurenet vand op fra godsets egen boring, og nu skrider Vordingborg Kommune ind ved at gennemføre en tilslutning til Gammelsø Vandværk. Foto: Picasa

Marienborg Gods tvinges til tilslutning til vandværk

Vordingborg - 09. januar 2017 kl. 17:11 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En »selvhjælpshandling« kalder Vordingborg Kommune det, når kommunen nu skrider ind for at sørge for rent vand i hanerne til 12 lejemål ved Marienborg Gods på Møn.

I august meldte kommunen godsejer Birgitte Natorp til politiet, fordi hun efter ni måneders frist stadig ikke havde tilsluttet lejemålene Gammelsø Vandværk. Allerede dengang havde vandet været forurenet i længere tid, og helt tilbage i 2011 kom der fokus på sagen, da det blev det klart, at godsets egen boring var forurenet. I 2013 gav kommunen et påbud om at forbedre vandkvaliteten, og i 2014 anbefalede Natur- og Miljøklagenævnet en tilslutning til offentligt vandværk. De skriver Sjællandske.

Alligevel blev det 2015, før kommunen gav Marienborg ni måneder til at lave en ny vandboring. Det gjorde Natorp ikke, og herefter kom politianmeldelsen.

- Vi har to muligheder. Den første er at gå til politiet. Den anden er at foranstalte tilslutning for ejers regning. Det er det sidste, der sker nu, fortæller Land og Miljøchef i Vordingborg Kommune Rolf Hoelgaard.

Den kontante skriden til handling kommer, fordi sagen er »gået noget i stå«, som Hoelgaard udtrykker det. Birgitte Natorp har nemlig påklaget politianmeldelsen til Natur og Miljøklagenævnet, og det har opsættende virkning.

Nævnet har voldsomt travlt og ligger underdrejet på grund af udflytning til Viborg, og det er uvist, hvornår nævnet kan behandle klagen.

- Vi har været i løbende kontakt med anklagemyndigheden, og i oktober skrev vi til Miljø og Naturklagenævnet for at få nævnet til at fremskynde sagen, men vi har ikke fået svar. Derfor går vi i gang med en selvhjælpshandling, forklarer Rolf Hoelgaard.

Men selv i denne situation, hvor Teknik- og Miljøudvalget har giver forvaltningen tilladelse til at gå i gang, er der regler, der skal overholdes. Land og Miljøchefen mener, at det vil koste omkring 350.000 - 400.000 kr. at tilslutte de 12 huse til vandværket, og det beløb sjusser han sig frem til, fordi en forhandling mellem godset og Gammelsø Vandværk tidligere er endt der.

- Men måske kan godset gøre det billigere, og kan det gøres, må de det. Vi bliver nødt til at tage hensyn til proportionalitetsprincip, hvorefter vi ikke må komme med en løsning, som godset mener at kunne gøre billigere. Derfor har vi skrevet til godset, og det forslag, vi udformer, skal i høring hos godset, forklarer Rolf Hoelgaard til Sjællandske.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra godsejer Birgitte Natorp.