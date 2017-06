Det lokalvalgte folketingsmedlem Marcus Knuth (V) går ind i sagen om DTUs byggestop og de muligheder det giver for Lindholm. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Marcus Knuth efter byggestop: Virus-øen skal genoplives

Vordingborg - 14. juni 2017

Ekstraudgifter i millionstørrelsen har nu fået DTU til at stoppe byggeriet af det store prestige-projekt, der skulle samle alle veterinærinstituttets aktiviteter et sted.

Bygningen skulle fra 2019 have erstattet de nuværende laboratorie- og staldfaciliteter, som DTU i dag blandt andet har på øen Lindholm i Stege Bugt til forskning og beredskab i forhold til udbrud af farlige husdyrsygdomme som mund- og klovsyge og svinepest.

Men nu viser det sig, at byggeriet er væsentligt dyrere end forventet. Budgettet er overskredet med mere end 200 millioner kroner.

Det får det lokalvalgte folketingsmedlem Marcus Knuth (V) til at gå ind i sagen igen.

- Det er jo det, vi alle sagde dengang. Det var ikke nogen særlig holdbar idé at flytte det væk fra Lindholm, og det er det, som DTU nu har indset. Jeg havde bare håbet, at de ville have indset det noget før, forklarer politikeren.

- Men det åbner op for mulighederne for at Lindholm kan fortsætte. Den dialog vil jeg i hvert fald tage med dem nu, lover han videre.

Han erkender, at det bliver op ad bakke. Derfor vil han også til at starte med snakke med ministeren for området, Søren Pind (V), om mulighederne.

- Som vi erfarede sidst, vi kæmpede for Lindholm, så er DTU selvejende, så selv hvis vi har et politisk flertal, er det begrænset hvad vi kan tvinge dem til, siger han.

- Men så længe, der er en lille mulighed for at holde dialogen åben, så vil jeg udnytte det, tilføjer han.