Mandag er det præcis 10 år siden, at dronningen klippede snoren over til det nye geocenter med hjælp fra formand Peter Scavenius.Arkivfoto: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann

Mandag fylder geocentret på Møns Klint 10 år

Vordingborg - 27. maj 2017 kl. 12:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gratis parkering, gratis adgang og lagkage til alle gæster mellem klokken 14 og 17. Sådan skal det fejres, når Geocenter Møns Klint på mandag, 29. maj, kan fejrer, at det er præcis 10 år siden, at dronning Margrethe kunne klippe snoren over og officielt indvie det dengang splinternye geocenter på kanten af klinten.

- Vi ligger 250 meter fra vandet, så på et eller andet tidspunkt ender vi nede på stranden, men der skulle gerne mindst 300 år endnu, og til den tid er der ikke nogen, der vil se på det alligevel, griner Nils Natrup, der som direktør for geocentret har været med alle årene.

Han glæder sig ikke mindst over, at alle kritikernes bange forudanelser er blevet gjort til skamme.

Det milliondyre byggeri ved klinten har i den grad formået at trække folk til området, og økonomien har hele vejen været solid for det dengang 95 millioner kroner dyre geocenter-projekt.

- Fra på mandag slipper Vordingborg Kommune for den driftsgaranti, der blev indgået. Det har heldigvis ikke været nødvendigt at bruge den. Vi har haft overskud og har også kunnet spare lidt sammen, forklarer direktøren, der også er stolt over at stedet sidste år havde hele 55 ansatte på lønningslisten, svarende til omkring 24 årsværk.

- Og så er der jo også den afledte turisme. Vi er blevet en turist-distributør. Før kom folk på klinten og tog hjem igen. Nu hjælper vi mange besøgende til længere ophold i området.

Meget blev sagt og skrevet om geocentrets arkitekttegnede bygning, da planerne i sin tid blev præsenteret, men bygningen har vist sig at være særdeles velgennemtænkt, forklarer direktøren.

- Det er en nem bygning at vedligeholde, og så er den også nem at bemande. Man ser tit andre museer og centre, hvor reception og butik er i hver sin ende, men her kan det hele faktisk betjenes af én ansat i lavsæsonen. Det er jo en stor fordel i forhold til at kunne optimere driften, forklarer han.