Johan Westh Hage, Luna Torp Westh og Maria Westh Hage tager en tørn igen i år som indsamlingsledere. Foto: Hans-Henrik Lærke

Lysten til at gøre en forskel får Familien Westh til at samle ind

Vordingborg - 02. september 2017 kl. 12:14 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Red Barnet samler i morgen ind til de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. Ligesom sidste år har familien Westh meldt sig som indsamlingsledere i Vordingborg og omegn.

- Vi snakkede om det sidste år og kom frem til, at det kunne være sjovt at fortsætte. Det er en rar følelse at gøre noget, som hjælper, siger Maria Westh Hage.

Hun kommer ikke selv ud at stemme dørklokker. I stedet koordineres indsatsen fra hjemmeadressen, hvor døren står åben for indsamlerne, som skal have tømt indsamlingsbøsserne, når de har gået fra dør til dør.

- Det er enormt hyggeligt, når de kommer tilbage og fortæller om deres tur. De er glade for at have gjort en indsats. Selvfølgelig går der også konkurrence i, hvem der har indsamlet mest, fortæller Johan Westh Hage.

Luna tog initiativet

Det var Luna Torp Westh, der tilmeldte familien som indsamlingsledere. Egentlig ringede Red Barnet for at få fat på hendes storesøster, Laura, der ledte indsamlingen sidste år. I stedet slog Luna til.

- Jeg var ikke i tvivl, da jeg tog telefonen, siger den 16-årige initiativtager, som måske selv kommer på gaden:

- Jeg tænker, jeg vil tage en rute midt på dagen, hvis der er tid. Man skal lige ud af sin komfort zone, når man tager af sted, men når man først er i gang, er det virkelig rart og hyggeligt at være ude, fortæller hun.