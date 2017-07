Se billedserie Marcus Knuth (V) mener, at en stor del af bygningerne er moderne og tidsvarende. Billedet er taget i 2013. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Lyset slukkes for Lindholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyset slukkes for Lindholm

Vordingborg - 01. juli 2017 kl. 06:02 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kræfter, der kæmper for at bevare det danske veterinærberedskab på øen Lindholm mellem Møn og Sjælland, har set nyt håb, efter at opgaven er blevet frataget Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Fra 2020 overgår opgaven til Københavns Universitet (KU) og Statens Serum Institut (SSI), der sammen har budt ind på opgaven i forbindelse med en såkaldt konkurrenceudsættelse fra Fødevarestyrelsen. DTU mistede opgaven, efter at et nyt byggeri blev 200 millioner for dyrt, skriver Sjællandske.

Folketingsmedlem Marcus Knuth (V), der er valgt i Sydsjælland, håber, at KU og SSI vil lave et friskt regnestykke.

- Det giver ikke mening at flytte det hele til København, hvor boligpriserne er meget større end hernede, siger Knuth.

Han anerkender, at såvel KU som SSI er på private hænder, og staten kan ikke tvinge dem, men han håber på en god dialog. Derfor har han sammen med borgmester Michael Seiding Larsen (V) stillet spørgsmål til forskningsminister Søren Pind (V) og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Men det ser sort ud. Birgit Nørrung, institutleder for Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab siger til Sjællandske:

- Lindholm indgår ikke i vore planer. Den diagnostiske del vil foregå på SSI, mens forskning og rådgivning bliver på KU.

- Hvor på KU bliver det? Det er jo et vidt begreb.

- Det er på Landbohøjskolen på Frederiksberg, svarer Birgit Nørrung.

De nye planer vil kræve en udbygning af SSI, men inden for området på Artillerivej i København.

- Vi vil udføre opgaven både i eksisterende bygninger, men vi vil også opføre særligt sikrede laboratorier til mund- og klovsyge, oplyser Ole Jensen, vicedirektør i SSI.

Han understreger, at SSI's deltagelse kræver Finansministeriets tilslutning.

- Den, regner vi med, kommer medio september, siger Ole Jensen.

For Marcus Knuth giver det ikke meget mening at flytte det hele ind til hovedstaden.

- Det er regeringens politik at flytte statslige arbejdspladser ud af København. Så giver det ikke så megen mening at flytte andre arbejdspladser ind til byen, siger Knuth, som håber, at en god dialog kan give et andet resultat. Det skriver Sjællandske.