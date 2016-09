Carsten Olsen er konstitueret formand for Lokalrådet for Kastrup, Neder Vindinge, Ornebjerg og Næs. Kommer der ikke nye kræfter til, risikerer lokalrådet at blive nedlagt. Foto: Poul Poulsen

Lokalråd truet af lukning

Der blev ikke brug for ekstra stole, da Lokalrådet for Kastrup, Neder Vindinge, Ornebjerg og Næs for nylig holdt informationsmøde. Formålet var at skabe øget interesse for lokalrådsarbejdet. Det lykkedes ikke.