Trafikken i Algade er til debat ved dialogmødet i Vordingborg By Lokalråd.

Lokalråd sætter fokus på midtbyen

Vordingborg - 15. januar 2017 kl. 14:17 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forskønnelse af Panteren og trafikken omkring Algade er på programmet, når Vordingborg Lokalråd indkalder til dialogmøde.

Københavnsvej er første indtryk for de fleste, der kører til Vordingborg - og det er ikke for spændende et indtryk, anfører lokalrådet.

Lokalrådet vil også tale trafik og bløde trafikanters sag på mødet. Algade er forbudt for cyklister i butikkernes åbningstid, og rådet foreslår, at det skal ændres, så et rødt bånd gennem gaden angiver cykelsti - åben døgnet rundt.

Rådet spørger også til den lovede mulighed for at svinge til venstre fra Goldschmidtsvej, så Algade Vest igen åbnes for dobbeltrettet trafik, og rådet slår også et slag for gangbesværede, som »har svært ved at gå rundt i byen på grund af skæve og dårlige fortove.«

Ud over de spørgsmål, som lokalrådet har udarbejdet, får deltagerne mulighed for at stille deres egne spørgsmål til politikerne.

Mødet tirsdag 17. januar begynder klokken 19 på Panteren og er sammen med et tilsvarende på Bogø indledningen til rækken af dialogmøder, hvor borgerne kan møde lokalpolitikerne i storkommunen.