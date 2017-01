Lokalråd sætter fælles dagsorden

- Vi vil ikke gøre front mod storkommunen, men vi føler, at der er blevet længere til alting. Derfor er det naturligt, at vi søger mod dem, vi har noget til fælles med, siger formand Henny Jørgensen og uddyber, at de fire formænd i forbindelse med et kommunalt projekt, »Forhave på forkant«, blev interviewet sammen.

- Bosætning og erhverv er blevet et hamsterhjulsprojekt, men en forudsætning for det hele er, at her er rart at være. På Jungshoved har de gjort et stort arbejde for at udvikle deres stisystemer. Det vil vi gerne udbrede, siger Henny Jørgensen og tilføjer, at stier ikke kun gavner skolebørn og motionister men også turister.