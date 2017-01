Send til din ven. X Artiklen: Lokalråd reddet på målstregen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalråd reddet på målstregen

Vordingborg - 18. januar 2017 kl. 18:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et halvt år siden var de ved at nedlægge sig selv, men nu tegner fremtiden lys for Lokalrådet for Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs, skriver Sjællandske onsdag.

Et nødråb på Facebook har givet genlyd. Tre nye stiller op, når lokalrådet onsdag aften klokken 19 holder generalforsamling på skolen i Kastrup.

- Vi har prøvet mange forskellige ting for at flere med. Blandt andet inviterede vi alle foreninger og bestyrelser, vi kender i området, til et informationsmøde. Der kom ingen, fortæller konstitueret formand Carsten Olsen, der sammen med kasserer Jan Svendsen og sekretær Birthe Helth udgør den nuværende bestyrelse.

Han vil ikke på forhånd afsløre, hvem de nye er. Kun at de alle er midt i 30'erne.

- Vi har holdt et møde med dem, hvor vi fortalte dem om lokalrådsarbejdet. Det er vigtigt, at vi får nogle unge mennesker ind med gode idéer for vores område. De tre har etableret sig og skal bo her mange år, så de kan være med til at præge udviklingen, siger Carsten Olsen, der sammen med den øvrige bestyrelse genopstiller.

Lokalrådet har senest fået gennemført en hastighedsnedsættelse, så der fremover kun må køres 60 km/t på Næstvedvej fra Granvej til Ndr. Vindingevej.

Der er etableret en lille sø ved Bakkegårdsvej, hvor der blandt andet skal være petanque, og med kommunale forskønnelsesmidler og støtte fra Vordingborg Boligselskab er der plantet en allé af rønnebærtræer mellem Kirkebakken, Bakkegårdsvej og Erantisvej.