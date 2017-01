Hotelplanen ved sydhavnen kan gå glat igennem den kommunale planproces, men Banedanmark sikrer sig mod senere kritik ved at fremhæve, at den forventede støj fra jernbanen er målt i 1-2 meters højde og vil være højere i 16 etagers højde, hvor støjskærmen ikke har effekt. Lignende forsikring mod senere kritik kommer fra Vejdirektoratet.Illustration: Vordingborg Kommune

Lokalplan for storhotel kan godkendes

Lokalplanen for et nyt hotel i Vordingborg, placeret ved Sydhavnen, ser ud til at kunne gå glat igennem den politiske godkendelsesproces, skriver Sjællandske tirsdag.

Lokalplanen, som muliggør omdannelse af den eksisterende silo til et hotel med 120 værelser for delt over 16 etager, har været til offentlig høring sammen med et tillæg til kommuneplan for området.