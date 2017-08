Lokalliste fik ret i klage

Kaj Flinta vil stille op for listen vorkommune.dk. Den lokale valgbestyrelse skal i oktober tage stilling til navnet på listen. Foto: Bjørn Armbjørn

Vordingborg - 31. august 2017

Forberedelserne til kommunalvalg 2017 er i fuld gang, og i Kalvehave er den første sejr på point gået til 81-årige Kaj Flinta, der vil stille op på sin egen lokalliste, vorkommune.dk. Valgbestyrelsen i Vordingborg afviste, at han kunne bruge den listebetegnelse - fordi den mindede for meget om en offentlig myndighed - men nu har indenrigsministeriet afgjort, at afgørelsen slet ikke kan træfes nu og dermed ikke er gyldig.

Årsagen er blandt andet, at valgbestyrelsen først skal godkende listenavne og kandidatlister syv uger før valgdatoen, når alle lister skal være indleveret, men det er også meget usikkert, om valgbestyrelsen til den tid kan afvise listebetegnelsen, skriver Sjællandske torsdag.

- Det var rart at få den afgørelse fra ministeriet, siger Kaj Flinta, som allerede er gået videre med sagen.

- Afgørelsen må betyde, at den siddende valgbestyrelse er inhabil, når den senere skal tage stilling til listebetegnelsen. Den har jo en gang tilkendegivet sin holdning, siger Kaj Flinta, som mener, at kommunalbestyrelsen derfor må udpege en ny valgbestyrelse.

Det synspunkt køber sekretariatschef ved Vordingborg Kommune Helle Munk ikke.

- Ministeriet har vejledt os om, at der ikke kan træffes en beslutning før 3. oktober, men der er ikke noget til hinder for, at den samme valgbestyrelse kan tage stilling senere, siger hun og understreger, at det kun er tidspunktet, der er forkert. Ministeriet har ikke taget stilling til, om beslutningen vil være forkert efter 3. oktober.

Kaj Flinta ser betegnelsen vorkommune.dk som meget væsentlig for hans muligheder for at blive valgt, idet han for længst er begyndt at bruge den og både har det som domænenavn og en facebookside med navnet.

- Desuden er kommunen ikke på valg. Muligheden for forveksling er ikke til stede, mener den 81-årige tidligere jurist.

