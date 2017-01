Præstø Lokalhistoriske Arkiv har fine forhold oven vande. Det er arkivkælderen, der er problemet, siger Ove Rye Jørgensen - her fotograferet med H.C. Hemmingsen. Foto: Nina Lise

Lokalarkiv frygter fortsat oversvømmelse

Vordingborg - 07. januar 2017 kl. 07:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Varslet om stormflod gav onsdag travlhed hos Præstø Lokalhistoriske Arkiv. I flere timer knoklede arkivets frivillige med at lægge sandsække ud og flytte arkivmaterialerne op fra gulvet i kælderen under Præstø Bibliotek, så de ikke blev ødelagt, hvis vandet begyndte at fosse ind. Heldigvis skete det ikke. Alligevel mener arkivleder Ove Rye Jørgensen, at situationen er uholdbar.

- Allerede inden jeg startede som arkivleder for ni år siden, talte man om at flytte arkivet. Men det er ikke sket endnu, siger han til Sjællandske og tilføjer, at det ikke kun er vandet fra fjorden, der truer med at oversvømme arkivkælderen.

- I juli 2015 havde vi et voldsomt haglvejr, hvor vores grundvandspumpe satte ud, så det væltede ind med vand. Der måtte vi have beredskabet ud med deres store pumpe.

Hos kommunen er kultur- og fritidschef Jesper Kjæulff opmærksom på problemet. Det har han været i flere år, men trods ihærdig søgen har han endnu ikke fundet en ledig bygning, der egner sig til at huse arkivet.

- Der er ingen tvivl om, at arkivet har en uheldig placering i forhold til vandstigninger. I onsdags måtte vi ringe til beredskabet og sikre, at de kom ud med sandsække. Heldigvis formåede de at holde vandet ude.