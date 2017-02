Lokal sejler på vej mod OL

21-årige Frederik Rask fra Sejlklubben Ulvsund i Kalvehave er sammen med sin københavnske makker, Nikolaj Hoffmann Buhl, med i Dansk Sejlunions take off-gruppe, der gennem et fælles træningsmiljø skal bane vej for danske OL-medaljer i 2020 og 2024. Take Off-gruppen består af ni 49'er-besætninger med primært unge sejlere, og Thomas Jakobsen, sportschef i Dansk Sejlunion, er overbevist om, at én af de ni besætninger kan sejle medaljer hjem til Danmark allerede ved OL i Tokyo i 2020.