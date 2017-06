Send til din ven. X Artiklen: Logen inviterede indenfor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vordingborg - 03. juni 2017 kl. 13:29 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturnatten i Vordingborg har en lang tradition for at tilbyde publikum et kig ind de steder, hvor offentligheden ellers normalt ikke må kigge med. Det var også tilfældet i år, hvor frimurerlogen »Pythagoras« gav et sjældent indblik i deres verden.

Frimurene fejrer i år 300 års jubilæum, men det er kun jubilæet for skabelsen af »moderlogen« i England.

- Frimureriet er meget ældre end det. Nogle af symbolerne og ritualerne går jo helt tilbage til gamle egyptiske mytologier og græske mysteriereligioner, forklarede Claus Tvangsø til de fremmødte, mens hans viste en tavle med logens vigtige symboler frem til gæsterne, uden dog at afsløre betydningen af dem. Ligesom han heller ikke ville afsløre, hvad optagelsesritualet går ud på.

- Der er ikke noget mystisk i det. Vi mener bare, at nye medlemmer skal gå ind til det med lukkede øjnene. Hvis vi fortalte om det, så ville det være som at læse bogen, inden man går ind og ser filmatiseringen i biografen. Man ødelægger bare oplevelsen for sig selv, forklarer logemedlemmet, der dog gav lidt detaljer om logelivet fra sig.

Blandt andet at koner og kærester altid spørges, inden et medlem kan blive medlem og at sorte veste er til arbejde og hvide veste til fest.

I logesalen supplerede Keld Rasmussen med detaljer om husets indretning. Det sort- og hvidternede gulv symboliserer modsætningerne, som der er plads til i logen, og på loftet ses en gengivelse af den stjernehimmel, der var over London, da moderlogen for 300 år siden blev stiftet visualiseret med de forskellige stjernetegn og logens symboler.