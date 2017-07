Se billedserie Heidi Hansen med Levis, som måtte igennem en operation efter fødslen.

Lille T blev fundet på Brovejen

Vordingborg - 20. juli 2017 kl. 16:40

- Tre store arbejdsmænd kom med den lille killing tirsdag, som de havde fundet på Brovejen i Vordingborg, klukler Heidi Hansen. Hun bliver så glad, når folk har hjerte og overskud til hjælpeløse små killinger, skriver Sjællandske.

Killingen blev vejet, og da den vejer et halvt kilo, må den være ca. fire uger. 100 g fra fødslen og 100 g pr. uge, er vurderingen.

- Jeg kalder den Lille T, fordi en af veterinærsygeplejerskerne på Evidensia hedder Natasja. Rapperen Natasjas kælenavn var Lille T, og da det ikke var lige til at afgøre, om det er en dreng eller pige, kunne jeg jo ikke kalde den Natasja, så det blev Lille T, forklarer Heidi Hansen.

Indtil videre er den isoleret fra de andre katte, fordi den er så lille.

En anden killing er Laura. som blev indleveret fra Ringsted Dyreklinik.

- De sagde, de havde fået den ind, og den var kun en uge gammel. Den var alt for fin til at blive aflivet, mente de. Så sagde jeg: Nå ja, så kom med den.

- Heldigvis har jeg Mis-Mis, som lige havde fået killinger, og Laura lagde sig ind til den og fik modermælk. Mis-Mis er så tålmodig, siger Heidi Hansen.

Mis-Mis og hendes killinger har selv en barsk historie. En dame åbnede sit skur og fandt Mis-Mis og fem nyfødte killinger. En var død, og en anden havde brækket benet. Den blev aflivet på Ørslev Dyreklinik.

- En tredje døde her, og så var der to tilbage. Jeg kalder dem Levis og Kinøjser. Levis var meget syg, og det viste sig, at leveren var på vej ud. Den blev opereret, og det kostede 2.600 kr. Men nu har den det godt, fortæller kattemor.

Ikke alle kattene på Tullebo er killinger.

- Anna kom for to år siden sammen med tre brødre. Da var de killinger, og de blev alle bortadopteret. Men to efter efter fik jeg Anna tilbage, for familien havde fået en baby og var vildt stressede. Katten var også stresset, og det tog tre uger, før den kunne slappe af.

Anna er en rolig, meget nysgerrig og kælen hunkat. Et dejligt væsen. Men Heidi Hansen siger, at den kan være svær at afsætte, fordi den skal konkurrere med nuttede killinger. Hun er også kommet til at holde af hende.

God deal

- Men Anna skal bortadopteres, selv om det vil gøre ondt at skulle skille mig af med hende, siger Heidi Hansen, hvis egen kat er død. Den blev 15 1/2 år.

Men alle katte på Tullebo skal afsættes til gode familier.

- Det koster 1.450 kr. at få en kat herfra. Men så er de også øremærket og chippet, steriliseret, og de har fået ormekur og den første vaccination. Så pengene går til dyrlægeregninger og foder, fastslår Heidi Hansen, som i øjeblikket har 11 katte boende.

Derfor er der også lukket for tilgang, og der er katte, som jeg gerne vil bortadoptere, siger Heidi Hansen til Sjællandske.