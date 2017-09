Ledige hænder skal bygge bro

Men trods de fine konjunkturer mangler godt 800 dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere her fra kommunen stadig at finde beskæftigelse. Det fortæller borger- og arbejdsmarkedschef Claus Holm Oppermann. Derfor har man afsat en pulje penge - tre millioner kroner over to år - til at opkvalificere ledige kræfter, så de kan dække ind.