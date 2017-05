Foto: Allan Nørregaard

Lang ventetid på køreprøver

Vordingborg - 20. maj 2017 kl. 07:20 Af Hans-Henrik Lærke

Forsøgsordningen med kørekort til 17-årige er populær. Faktisk så meget, at det er blevet et problem. Politiet er på sagen.

I Vordingborg er der fire ugers ventetid på at komme til køreprøve. Minimum. For det kræver, at kørelærerne kan booke tid hos politiet og efter 1. januar, hvor det blev tilladt 17-årige at få kørekort, er der kommet ekstra pres på systemet.

- Man skal dælme være rap på nallerne, hvis man skal have en køreprøve. Tiderne er revet væk på få minutter, siger kørelærer Steen Binzer fra Binzer Trafikskole i Vordingborg.

Også i hovedstadsområdet lider man af forsinkelser, understreger kørelæreren, så de søger væk fra egen politikreds for at bestille køreprøver. Det betyder, at hovedstads-elever lægger pres på landets øvrige politikredse. Og problematikken har kun vokset sig større siden årsskiftet.

- Jeg synes, forsøgsordningen er god, men den skulle have været planlagt bedre. Politikerne glemte at spørge os, der kører på vejene, siger han, hvilket bakkes op af Steen Binzers brancheorganisation Dansk Kørelærer-Union.

Ifølge landsformand René Arnt bruger man her »uanede ressourcer« for at få det på dagsordnen.

- Problemet er massivt, og bliver kun værre, nu hvor en ny årgang kan tage kortet, siger han.