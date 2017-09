Den 52-årige har været ualmindeligt aktiv ved computeren, og det koster ham ti måneders fængsel. Modelfoto

Landsretten: Mand skal i fængsel for børneporno

Vordingborg - 15. september 2017 kl. 09:08

En 52-årig mand fra Mern, der selv havde anket sin dom, forsøgte torsdag at få sagen udsat ved Østre Landsret ved at sende en lægeerklæring.

Samme taktik havde han benyttet fire gange ved Retten i Nykøbing Falster, hvor han endelig fik sin dom på 10 måneders fængsel 22. juni.

Begrundelsen var hver gang den samme, og torsdag sagde hans advokat Svend Folke Kinch i landsretten, at hans klient har PTSD og derfor ikke kunne møde. Kinch fortalte videre, at klienten var rede til at deltage i en mentalundersøgelse og i øvrigt ikke var egnet til fængsel.

Anklager ved Sydsjællands og Loland-Falsters Politi var uenig og ville køre sagen.

De tre dommere trak sig tilbage, og nogle få minutter senere kom dommer Lene Jensen atter ind i retslokalet og afgjorde, at anken blev afvist. Det begrundede hun med, at når den anklagede har haft PTSD i otte år, og han bliver ved med at komme med lægeerklæringer, kan sagen aldrig køre. Dermed blev byrettens dom stadfæstet.

Den 52-årige mand, som boede i Mern på gerningstidspunktet, er dømt for at have haft 44.716 børnepornografiske billeder og 8755 film af børn under 18 år på sin computer. Herudover har han givet 490 store filer med børneporno videre til andre.

Manden har aldrig erkendt det, men forklaret, at computeren slet ikke var hans. Det har været vanskeligt for politiet at få materialet til at materialisere sig, men til sidst lykkedes det at knække kodeordet. De 930 gigabytes filer var krypteret, indtil det lykkedes politiet at finde det påkrævede kodeord, som blotlagde alle billeder, videoer og 65 lydfiler. Netop kodeordet blev brugt som bevis for, at materialet tilhørte manden. I alt bestod koden af 20 tal, de sidste 10 var en nøjagtig gengivelse af den 52-åriges cpr-nummer.

Der blev også lagt vægt på et vidneudsagn fra en af politibetjentene, som havde ransaget bopælen i Mern i sommeren 2013. Vidnet forklarede om ransagningens forløb og genkendte den omdiskuterede computer, da den blev fremstillet i retssalen.

Det står nu fast, at den 52-årige mand skal i fængsel i ti måneder, men om han kommer til at afsone i et almindeligt fængsel eller skal i behandling, er ikke afgjort.

- Det er op til Kriminalforsorgen, siger Svend Folke Kinch.