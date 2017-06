Se billedserie Bjerke Jensen er glad for afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Men han kunne godt have undværet at udskifte taget. Foto: Claus Vilhelmsen

Landmand får tilladelse til 21.500 svin årligt

Vordingborg - 03. juni 2017 kl. 10:59 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svinefarmen på Risbækvej 5 ved Borre på Østmøn har levet et omtumlet liv siden bygningen i 2007. En tilladelse der ikke var helt på plads, en gylletank der sprang læk og naboers klager over lugt- og støjgener har gjort gården til konfliktstof.

Da landmand Kaj Allan Jensen og hans søn Bjerke i 2014 søgte tilladelse til at udvide produktionen af slagtesvin fra 13.000 til 21.500 årligt protesterede såvel naboer som Østmøns Naturforening. Sagen endte efter godkendelse i kommunen hos Miljø- og Fødevareklagenævnet, og der har sagen ligget indtil for nylig, skriver Sjællandske.

Nævnet giver lov til udvidelsen, og Bjerke Jensen oplyser, at han påbegynder byggeriet inden for de næste par uger.

Men der er malurt i bægeret, for med tilladelsen følger også et krav om at taget skal være sort. Ikke kun taget på den nye bygning, men også taget på den eksisterende stald.

- Det koster en lille million, og fordi taget bliver helt mørkt, skal jeg ventilere og isolere noget mere, for det bliver varmere inde under taget, siger en lidt ærgerlig Bjerke Jensen til Sjællandske.

Han havde aftalt med Vordingborg Kommune, at han lod taget være, som det er og i stedet plantede et læbælte af træer for at skærme af mod naboerne.

- De træer bliver så ikke til noget, og det syntes jeg egentlig er synd for naboerne. Men træerne koster måske 50-100.000 kr. og det ville så komme oven i prisen på det nye tag, siger Bjerke Jensen.

Den nærmeste nabo Dan Thygesen erkender, at nævnets afgørelse er endelig. Men glad er han ikke, for han er generet af ammoniaklugt og fluer.

- Der er mulighed for at begrænse generne, men de finder alle mulige undskyldninger, mener Thygesen.

Bjerke Jensen på sin side siger, at gården kun udleder 30-40 procent af det, den må, og det skyldes forsuringsanlægget. Netop anlæg til svovlsyrebehandling er et krav, som nævnet skrev ind i tilladelsen. Men det er altså ikke noget problem ifølge landmanden, som har anlægget allerede.

- Vi skrev ikke kravet ind i vores godkendelse, fordi det stod i den første miljøgodkendelse fra 2008, og vi syntes, at det var unødvendigt at skrive det igen. Men nævnet har altså ment, det skulle med, forklarer miljøtekniker ved Afdeling for Byg Land og Miljø i Vordingborg Kommune Ulla Holmberg Olesen.

Hos Østmøn Naturforening ser formand Margareta Dahlstrøm med skepsis på udvidelsen.

- Jeg er nervøs for Busemarke Mose. Der var et gylleudspil i 2014, og med det in mente føler vi os ikke trygge ved det. Kommunen har åbenbart ikke resurcer til at håndhæve de vilkår, der gælder, siger Margareta Dahlstrøm, som dog er glad for, at svovlsyrebehandlingen er skrevet ind i tilladelsen. Det skriver Sjællandske.