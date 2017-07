Se billedserie Stridens kerne. P-plads, vej, hække og carport ser Allan Jessen og Johan Kroesen på Olsbjergvej 9 og 11 som deres, men det er kommunen ikke enig i. Foto: Claus Vilhelmsen

Landinspektør revses af nævn i Olsbjergvejsag

Vordingborg - 04. juli 2017 kl. 06:10 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To grundejere på Olsbjergvej nr. 9 og 11 i Nyråd øst for Vordingborg har efter en klage til Landinspektørnævnet fået medhold. Alligevel ser det ikke ud til, at de kan bruge kendelsen til ret meget. Vil de gå videre med sagen, skal der et civilt søgsmål til, skriver Sjællandske.

Landinspektør Henrik Plenge Jensen fra Landinspektørfirmaet LE34 i Langebæk har fået en irettesættelse.

Det sker, efter at han i 2010 lavede en opmåling for ejeren af det stykke jord, som ligger vest for de to klageres ejendomme, - et stykke jord der i dag ejes af Michael Eskesen. Efter opmålingen står Michael Eskesen som ejer af sin egen grund, men også af et omstridt areal, som omfatter en vej, parkeringspladser, hække samt en karport, der ifølge de to klagere alt sammen står inde på deres grunde.

Landinspektørens irettesættelse går ikke på selve opmålingen, men på at han burde have orienteret såvel de to klagere som Michael Eskesen om, at der var (og er) »væsentlige uoverensstemmelser, forinden han færdiggjorde udstykningssagen og indsendte den til registrering for at få afklaret, om der var uenighed om skellets beliggenhed eller ønsker om at få fastlagt en bestemt grænse som skel. Landinspektør Henrik Plenge Jensen har således ikke levet op til god landinspektørskik«, skriver nævnet i sin kendelse.

Landinspektør Henrik Plenge Jensen er ikke overraskende uenig.

- Jeg er uenig i kendelsen og mener, at den bygger på et forkert grundlag, siger han til Sjællandske.

I Vordingborg Kommune giver det ikke anledning til at ændre på synet af sagen. Landskabsarkitekt Dorit Mahler Jensen siger:

- Matrikelforholdene er ikke ændrede efter kendelsen, og dermed er der heller ikke ændret på grundlaget for vores afgørelse. Opmålingen står stadig ved magt.

- Det Peter (Plenge Jensen) får en irettesættelse for, er at han ikke orienterede de to naboer »om, at han i forbindelse med udstykningen anvendte det registrerede skel, selv om det var synligt, at de faktiske forhold omkring skellet ikke svarede dertil«, som der står i kendelsen.

Tilbage står for de to klagere, at de kan anlægge et civilt søgsmål for at få godtgjort, at de ejer de 300 kvadratmeter, som de mener er deres. Det skriver Sjællandske.