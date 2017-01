To skilte, der peger hver sin vej, er faldet i unåde hos Vejdirektoratet. Nu skal Carsten Nøhr Larsen fra Kalvehave Labyrintpark og Jesper Tofte fra Lokalbrugsen fjerne deres skilte ellers bliver de fjernet på deres regning. Foto: Lars Christensen

Labyrintpark og brugs tvunget til at fjerne skilte

Vordingborg - 01. januar 2017 kl. 09:09 Af Lars Christensen og Thøger Raun

To aflange skilte i rundkørslen i Kalvehave har ført til en langvarig strid mellem to lokale erhvervsdrivende på den ene side og Vejdirektoratet på den anden, skriver Sjællandske.

I foråret 2014 satte indehaver af Kalvehave Labyrintpark, Carsten Nøhr Larsen, et skilt op for at guide turisterne til parken, der ligger godt fire kilometer mod nord.

Skiltet blev hængt op under et næsten identisk skilt, der peger mod øst til byens lokalbrugs. Et skilt, der på daværende tidspunkt allerede havde hængt i et par år som minimum.

Men nu skal begge skilte være væk senest 6. januar, ellers vil Vejdirektoratet få dem fjernet på brugsens og labyrintparkens regning.

Det står klart, efter både Carsten Nøhr Larsen og brugsuddeler Jesper Tofte begge har modtaget skriftlige påbud fra den statslige myndighed.

I brevene står der, at skiltene vurderes til at være i strid med Vejlovens paragraf 80 på grund af manglende godkendelse.

Carsten Nøhr Larsen forklarer, at han to gange har forsøgt at få tilladelse til skiltning af parken.

- Anden gang fik jeg slet ikke noget svar, forklarer labyrintpark-indehaveren, der godt forstår, at Vejdirektoratet forsøger at undgå skilteskove.

- Spørgsmålet er, om vi vil have en skilteskov med en masse store skilte, og selvfølgelig vil vi ikke det. Men jeg synes, man først burde kigge på, om det er et problem eller ej, forklarer han.

- Vi er nødt til at pille skiltene ned, når vi nu har fået et påbud, men kigger man rundt, så hænger der jo så mange andre skilte i området ved rundkørslen. Et eller anden form for skiltning må vi da kunne få lov til, lyder det frustreret fra ham. Det skriver Sjællandske.