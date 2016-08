Se billedserie Låsesmeden i arbejde. Låsene skiftes ud, så fodboldspillerne kan komme ind og skifte tøj, bade og gå på toilettet. Foto: Claus Vilhelmsen

Låsesmed åbner KGIF's klubhus for fodboldspillere

Vordingborg - 27. august 2016 kl. 06:02 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I to måneder har fodboldspillerne i Kastrup måttet tisse i hækken, tigge vand i de omkringliggende huse og bade og skifte tøj hjemme.

Siden fire dage før sankthans har klubhuset været aflåst efter Kastrup Gymnastik og Idrætsforening (KGIF) ved hjælp af en låse- smed forseglede huset.

Men det er slut nu, for fodboldafdelingen har fået dokumenter i hånden, som dokumenterer, at afdelingen og ikke KGIF ejer klubhuset. Med disse har de fået en (anden) låsesmed til at bore låsene ud, skifte tromlerne og udlevere nye nøgler. Det skete mandag, skriver Sjællandske.

Den slags rygtes hurtigt i et lille samfund som Kastrup, og onsdag stillede Hanne Jørgensen fra KGIF's bestyrelse til træningen for at få at vide, hvem der nu har nøgler.

- Det kunne jeg ikke svare på, fortæller Lasse Olsen, som er medlem af fodboldafdelingens bestyrelse. Jeg fik bare en nøgle stukket i hånden, fordi jeg skulle til træning om onsdagen.

Det afgørende dokument, som fastslår ejerskabet, er et brev sendt fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) til Dansk Boldspil Union (DBU). Fodboldafdelingen er medlem af DBU, mens KGIF er medlem af DIF. Heri fastslår Willy Rasmussen fra DIF »at Fodboldafdelingen er den retmæssige ejer af klubhuset«. Og han går endnu videre:

»Jeg har fået oplyst, at Hovedafdelingen via en låsesmeds omstilling/udskiftning af låsene i klubhuset har "overtaget"/sat sig i besiddelse af klubhuset. Ud fra de foreliggende oplysninger om ejerskabet, er det er min helt klare vurdering, at dette er uberettiget og endvidere en ulovlig handling, som Hovedbestyrelsens medlemmer vil kunne straffes for.«

