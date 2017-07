Et af de mere spektakulære voldstilfælde skete i en frisørsalon, hvor hun var inde for at få farvet hår. Modelfoto

Kvinde rejser sig fra frisørstol og uddeler lussinger

Et af de mere spektakulære voldstilfælde skete i en frisørsalon, hvor hun var inde for at få farvet hår. Hun nægtede at læne hovedet tilbage, hvorved hun fik farve i øjnene. Frisøren ville fjerne farven, men kvinden for op af stolen og råbte eder og forbandelser, hvorefter hun stak en anden kunde en ordentlig lussing - helt umotiveret. Frisøren slap for at blive slået.