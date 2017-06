Parret boede sammen, men kvinden opgav at være enlig. Det kostede 40 dages betinget fængsel. Modelfoto

Kvinde får 40 dages fængsel i dyneløftersag

Vordingborg - 26. juni 2017 kl. 06:29 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først fik en kvinde et barn med en mand. Siden flyttede de fra hinanden, og de næste 11 måneder boede de hver for sig.

Det var den nu 36-årige kvindes forklaring, da hun stod anklaget for socialt bedrageri ved Retten i Nykøbing Falster fredag. Men Vordingborg Kommune mente, at de to reelt boede sammen også i de 11 måneder, og derfor har kvinden fået udbetalt 38.500 kr. for meget. Det mente Retten også og fandt det gjort bevidst, skriver Sjællandske Vordingborg.

De udbetalte penge kommer af, at kvinden har tre børn, som alle er i dagtilbud, og bor hun alene får hun en rabat i forhold til, hvis hun bor sammen med en.

- Hun har faktisk haft friplads for det fælles barn, og derudover har hun fået søskendetilskud. Hun er stadig berettiget til lidt støtte, når hun bor sammen med manden, for hans arbejdssituation er ikke så god, men slet ikke så meget, siger anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Christina Lund Gregersen.

Samkøring

Paradoksalt nok blev parret opdaget ved, at de lovliggjorde forholdet. Kvinden kontaktede Udbetaling Danmark for at fortælle, at hun nu boede sammen med en mand. Udbetaling Danmark sendte den besked videre til Vordingborg Kommune, hvor en sagsbehandler begyndte at undre sig. Kommunen havde tidligere fået et tip, men havde ikke rykket på det, fordi de intet kunne bevise.

- Udlejeren blev kontaktet, og det viste sig, at de begge stod på lejekontrakten til lejligheden i Vordingborg fra begyndelsen. Det viste sig også, at hans post var blevet videresendt til adressen i perioden, selv om han havde sin egen folkeregisteradresse. Endelig viser det sig, at de havde været på ferie sammen, fortæller Christina Lund Gregersen.

Kvinden fik 40 dages fængsel, som blev gjort betinget, og så skal hun betale pengene tilbage.