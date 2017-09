Se billedserie Der var spækket med folk til madfestivalen på Rosenfeldt Gods. Foto: Claus Vilhelmsen

Kulinarisk madfestival i sol

Det blev en solbeskinnet kulinarisk madfestival på Rosenfeldt Gods søndag. Pladsen blev fyldt, efterhånden som frokosten nærmede sig, og alle skulle smage på den billige og gode mad fra køkkenet, skriver Sjællandske.

- Sidste år kom der 900, men det var flot, for der faldt 32 mm regn, og folk kom i gummistøvler og regnfrakker. Det var den eneste weekend i september, det regnede, mindes Tina Tillisch, som ejer Rosenfeldt Gods sammen med sin mand Peter.

I år var flere end 1.000, der var gået gennem kasseapparaterne klokken 13, og festivalen sluttede først tre timer senere. Også selvom der var færre boder end sidste år.

- Nogle af dem, som har bestilt boder, har meldt fra i sidste øjeblik på grund af sygdom, forklarer Tina Tillisch.

Underholdende kok

For de af os, der for længst er fyldt op til op over halsen med madprogrammer i tv, var det med en vis skepsis, at mesterkokken Nikolaj Kirk gik på scenen. Men han var ekstremt underholdende, selvom hans emne var noget så søvndyssende som fødevaresikkerhed og bæredygtighed.

Han forestillede sig oppe i luften i en ballon, og når han kikkede ned på Danmark, hvor der er så kort til kysten, tænkte han at her må folk vel spise sundt. Men nu opdagede han, at der bliver fortæret 2,8 fastfoodmåltider hver dag.

- Tænk sig, at twindog har fået udviklingspenge. En twindog er en fransk hotdog, der har to huller. Så kan man få en pølse med svøb i den ene måske med fransk dressing, og i det andet hul kan puttes en ostepølse med f.eks. ketchup og chili. Det har fået udviklingspenge, og pengene går fra udvikling i sund mad, causerede kokken.

Nationalretten stegt flæsk med persillesovs fik også et svirp med krabasken. Og sådan fortsatte han til publikums begejstring - også selvom han svang pisken over helt almindelige menneskers madvaner. Nogle kan bare belære folk på en sjov måde, så de ser sig selv med et grin. Hausgaard kan - Nikolaj Kirk kan også. Det skriver Sjællandske.