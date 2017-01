Annie Holm Pedersen er klar til en ekstraordinær generalforsamling, hvis der melder sig kvindelige kandidater.

Konservative søger kvinder

Vordingborg - 24. januar 2017

Onsdag aften skal den konservative vælgerforening i Vordingborg Kommune opstille kandidater til efterårets kommunalvalg - og på forhånd står fem mænd klar i kulissen, skriver Sjællandske tirsdag.

Partiet har valgt spidskandidaten, det er Daniel Irvold fra Lundby, der skal løfte arven efter mønboen Thomas Christfort, der har meddelt, at han sidder i sin sidste periode. Derudover har fire, alle mænd, meddelt, at de er klar til at stille op, men formanden for vælgerforeningen, Annie Holm Pedersen, håber på, at der også vil melde sig kvinder.

- Kan de ikke nå det til selve generalforsamlingen, så vælger vi dem senere, hvis de melder sig, på en ekstraordinær generalforsamling, siger Annie Holm Pedersen, der på forhånd kun kan offentliggøre tre af de fire kandidater, som stiller op.

De tre er Peter Brinch, som også er opstillet til Folketinget, Jens-Christian Brandt Jørgensen og Jesper Bergiel Nielsen. Den fjerde mand i kvartetten er først klar til offentliggørelse på onsdag, hvor generalforsamlingen holdes i Hollænderhaven klokken 19.

Bortset fra, at hun gerne så en kvinde blandt kandidaterne, så er Annie Holm Pedersen godt tilfreds med sammensætningen.

- Det er lykkedes at få både et ungt og et stærkt hold. De er alle under 50 år og aktive i erhvervslivet samtidig med, at de er klar til at gøre en indsats for Vordingborg Kommune, forklarer hun.

Formandens håb til efterårets valg er, at det lykkes at fastholde et mandat, og ambitionen er at få to valgt ind.

- Vi ved, at partiet ikke står så stærkt, som det har gjort. Men det kommer, siger hun.