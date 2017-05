Konservativ kandidat udpeget til regionen

Jesper Adler stiller i forvejen op til kommunalbestyrelsen i Vordingborg. Selvom regionens største opgave er sygehusdrift, mener han, at det er vigtigt at have en lokalt bosiddende kandidat repræsenteret.

- Specielt på sygehusområdet vil jeg arbejde for at skaffe Sydsjælland og Møn de bedste vilkår. Jeg kan ikke ændre på, at de nærmeste sygehuse er Nykøbing F. og Næstved, men jeg kan arbejde for, at vores borgere får så gode vilkår som muligt og kan føle sig trygge, sige Jesper Adler.