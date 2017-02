Se billedserie Havnechef Torben Kelm Danielsen gennemgik det reviderede projekt for udvidelsen, som i stedet for at afsluttes med høje silobyggerier ind mod Ore, nu har en travestier med træer til et udsigtspunkt, som ikke længere ligger inde på havnens område, men udenfor. Den opfyldning kaldet etape fem, som var med i den oprindelige plan, lå mellem træerne, hvor der i det nye forslag er havnebassin. Foto: Poul Poulsen

Kompromis baner vej for kæmpehavn

Vordingborg - 22. februar 2017 Af Poul Poulsen

Tilsyneladende lykkedes det havneudvalget gennem dialog med de skarpeste kritikere at nå frem til et kompromis, som også talsmænd for beboerne på Ore kan gå med til, så udvidelsen af erhvervshavnen kan gå i gang allerede i år, skriver Sjællandske onsdag.

Kompromiset består i at den yderste del af havneudvidelsen, benævnt etape 5, udgår af det tillæg til kommuneplan og forslag til lokalplan, som er til debat.

Størstedelen af et borgermøde tirsdag aften gik med en gennemgang af VVM-redegørelsen, som også er til offentlig debat, efter at Per Stig Sørensen (DF), formand for havneudvalget i sin indledning havde understreget, at udvalget er klar til at droppe den femte etape og samtidig flytte noget af det markante planlagte byggeri længere mod syd, så udsigten fra Ore ikke bliver så markant.

For havnen handler om investeringer i størrelsesordenen 300 millioner kroner, hvoraf private investorer, især DLG og CWC Biofuel, skal stå for halvdelen.

Borgmester Knud Larsen (V) var aftenens ordstyrer, og han fortæller, at han ved mødets afslutning direkte spurgte de to talsmænd for de protesterende beboere, om de kunne acceptere kompromisforslaget.

- Og det var der ingen tvivl om. Det er et udfald af sagen, som både jeg og de øvrige politikere, er meget glade for. Den dialog, som formanden for havneudvalget, Per Stig Sørensen, og formanden for teknik og miljøudvalget, Thomas Christfort (K), har indledt og ført, har ført til resultat, siger Knud Larsen.

- Det er en af de største anlægsopgaver nogensinde for Vordingborg Kommune, proklamerede havnechef Torben Kelm Danielsen ved mødets start, hvor han redegjorde for den business-case, som ligger bag. En stigning i godsmængde fra 400.000 ton til mindst en million ton senest i 2028 skal finansiere investeringen og også danne basis for, at havnen kan være en medspiller ved byggeriet af Storstrømsbroen.