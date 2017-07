Fungerende borgmester Heino Hahn (DF) havde helst været sagen foruden, men mener, at Vordingborg Kommune er nødt til at anke sagen, fordi staten ikke vil udbetale refusionen. Foto: Lars Christensen

Kommunen anker sygedagpengesag til landsretten

Vordingborg - 21. juli 2017

En syg socialpædagog, der arbejder for Vordingborg Kommune afleverede sit sygedagpengekort alt for sent. Derved gik kommunen glip af refusion fra staten for 27 arbejdsdage, og som følge heraf undlod kommunen at udbetale socialpædagogen en del af hendes løn, skriver Sjællandske.

Men det måtte kommunen ikke, fastslog Retten i Nykøbing Falster for halvanden uge siden.

Kommunen har dog 14 dage til at anke dommen, og det er nu sket.

- Jeg er ked af, at hun er kommet i klemme, for når staten ikke betaler refusion til kommunen, er vi nødt til at trække pengene fra den ansatte, mener fungerende borgmester Heino Hahn (DF), der gerne havde været sagen foruden.

Socialpædagogen har ret til løn under sygdom, men sagen opstår, fordi kvinden samtidig har pligt til at udfylde et sygedagpengekort. Det er ikke for hendes egen skyld, men for hendes arbejdsgiver - i dette tilfælde Vordingborg Kommune - der kan sende kortet videre til staten. Staten vil så betale kommunen det beløb, der svarer til dagpengesatsen pr. dag.

- Vordingborg Kommune trak medarbejderen 23.000 kr., som svarer til det beløb, kommunen har mistet i refusion fra staten. Fra den dato, vi modtog et sygedagpengekort fra medarbejderen, begyndte vi at udbetale den fulde løn, forklarer personalechef Randi Jakobsen fra Vordingborg Kommune.

- For kommunen er det her en principiel sag, for reglerne siger, at den syge medarbejder skal medvirke. Men dommen kan betyde, at kommunen skal udbetale den fulde løn, selvom hun ikke har udfyldt sit sygedagpengekort, og staten derfor ikke udbetaler refusion for beløbet, siger Randi Jakobsen som forklaring på, hvorfor kommunen har anket sagen.

- Vi er enig med Socialpædagogerne i, at det her er en principiel sag, og det er også derfor, vi forsøgte at føre den direkte i landsretten i stedet for at begynde i byretten. Men det fik vi ikke lov til, siger personalechefen.

Sjællandske har forgæves at forsøgt at indhente en kommentar fra Socialpædagogernes formand Benny Andersen, men han har ikke ringet tilbage.