Kommunen har igen opsat skilte i rundkørslen inden Stensved efter afkørsel 41 for at reklamere for erhvervsområdet. De er imidlertid ulovlige, mener Vejdirektoratet, som for to siden vandt en lignende sag mod kommunen. Foto: Lars Christensen

Kommune bryder miljølov for anden gang

Vordingborg - 11. januar 2017 kl. 06:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udvikling og Afkørsel 41 er to ting, der endnu ikke går hånd i hånd.

Hos kommunen drømmer man dog fortsat om en opblomstring af fabriks- og kontorbygninger på de bare marker og har derfor opsat skilte, som skal fortælle forbikørende, at her er jord til salg. Der er imidlertid et lille problem i den forbindelse.

Sidste gang kommunen forsøgte sig med skiltning - tilbage i 2015 - fik den et påbud af Vejdirektoratet, som med hjemmel i miljølovgivningen fik kommunen til at tage skiltene ned igen. Ifølge formand for Erhvervsudvalget Asger Diness Andersen (V) har man forsøgt at undgå en gentagelse i 2017 ved at gøre skiltene mindre.

- Skiltene er ikke nær så store, som dem vi havde op sidste gang. Tidligere var de fire gange fem meter, fortæller han og begrunder, hvorfor kommunen har valgt at sætte nye skilte op derude netop nu:

Stadig ulovligt

Afdelingsleder i Vejdirektoratet Per Antvorskov er dog ikke af den opfattelse, at mindre skilte skulle betyde noget som helst ændring i forhold til loven om at reklamere i åbent land:

- §20 i bemeldte lov refererer ikke til størrelsen af skiltene. Det eneste, den forholder sig til, er, hvorvidt der er bebyggelse eller ikke i nærområdet, og det er ikke blevet ændret på noget tidspunkt. Der er et arbejde i gang med at se på en revision af loven, men det er endnu ikke nået ret langt - og indtil da står loven og §20 ved magt, påpeger han.