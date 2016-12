Se billedserie Ditte Eliasen har taget plads i lejlighedens største rum, stuen der er kombineret med køkken og her er set fra forgangen. Skjult bag væggen til højre er køkkenbordet med to kogeplader-Foto: Poul Poulsen

Kommende mor skal bo på 33 kvm. med skimmel

Vordingborg - 30. december 2016 kl. 06:52 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

33 kvadratmeter, fordelt på fire rum og med skimmelsvamp i det alkovelignende rum, som udgør soveværelset. Det er ikke prangende forhold for en 26-årig kvinde - og slet ikke for den baby, der efter planen støder til 22. januar.

Men selv om forholdene, blandt andet af den tilknyttede sundhedsplejerske, betegnes som sundhedsfarlige, så siger Vordingborg Kommune nej til en ansøgning om lån til indskud i en anden lejlighed.

- Jeg søgte om et lån på knap 20.000 kroner til indskud i en lejlighed, jeg ville kunne betale med min uddannelsesstøtte, men det blev et afslag, fortæller Ditte Marie Rømer Eliasen, der var glad for sin lejlighed i Algade, da hun flyttede ind, men nu døjer med astma og har svært ved at se et liv der med en lille baby.

Vordingborg Kommunes begrundelse for at give afslag er delt i tre. Dels skulle hun have planlagt udgiften og sparet op. Dels må skimmelsvampen afklares med udlejeren - og endelig så har hun jo et sted at bo.

- Men jeg har været på kontanthjælp og var ved at blive klar til at gå videre med min uddannelse. Og så er det altså svært at spare op, siger Ditte Eliasen.

Hun var i aktivering, men måtte afbryde, da der stødte komplikationer til under graviditeten. Hun blev sygemeldt med bækkenløsning allerede i sensommeren og har ikke haft stor energi ti at føre klagesager.

- Ejeren af ejendommen lovede at sende en håndværker, som aldrig kom. Nu venter jeg på den næste aftale, siger Ditte Eliasen, som flyttede ind i lejligheden i februar. Dengang havde hun selv sparet sammen til et indskud på cirka 12.000 kroner, men det forsvinder sandsynligvis ved fraflytningen.

Hun fik kommunens afslag på lån 5. december. 14. december ankede hun afgørelsen med begrundelse i både skimmel og størrelse og henviste til Ankestyrelsens afgørelser i lignende sager.