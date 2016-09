Kokkehuen suppleres med direktørkasket

Holberggård er primært kendt som sted for kurser og fester med plads til omkring 70 deltagere, men Brian Andersen forventer i den kommende tid forsøgsvist at lægge mere vægt på restaurantdelen.

- Vi er primært til selskaber, men det er også sjovt at tilbyde 5 og 10 retters menuer som åbne arrangementer. Vi prøver at holde det et par gange i måneden og se, hvordan det går. Vi vil også gerne vise stedet frem til dem, der ikke kender os, siger Brian Andersen.

Han forklarer konceptet med 'value for money', og det indebærer for eksempel 10 retter for 500 kroner, hvor der i køkkenet lægges vægt på at bruge de bedste råvarer.