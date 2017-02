Kørekort og pas bliver i Præstø og Stege

I stedet blev det på udvalgets seneste møde til en mellemløsning, hvor det fortsat vil være muligt at få fornyet kørekort og pas på satellitstationer i de to købstæder. Det bliver dog i begrænset omfang, idet åbningstiden kun bliver på onsdage mellem klokken 14 og 18. Til gengæld for den imødekommelse, så vil der fortsat være lukket på Borgerservice i Vordingborg om onsdagen.

Hensigten med hele øvelsen er at spare på administrationen, blandt andet ved at samle en større del af borger-ekspeditioner i Vordingborg, hvor der også er ved at blive bygget et nyt borgercenter. I den sammenhæng lød forslaget, at alle pas- og kørekortfunktioner skulle foregå i Vordingborg allerede fra 1. maj i år.