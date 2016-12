Københavnere har fået øjnene op for Mern

- Vi samler erfaringer fra de mindre byer ved at tale med flygtningene om deres hverdagsliv, de udfordringer, de møder, og hvad der skal til for at få dem til at blive. Samtidig undersøger vi, hvilke aktiviteter, der bliver sat i gang i lokalsamfundene for at få flygtningene til at føle sig hjemme, forklarer Dorthe Lund, Lise Herslund og Karina Sehested fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet til Sjællandske.