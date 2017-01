Klintekongens Spillemænd tog afsked med præsten

Klintekongens Spillemænd spillede nemlig for, og selvom det langt fra er første gang, de kunne høres i de mønske kirker, så var dette en helt særlig oplevelse for dem.

- Det er jo næstsidste tjeneste her med Martha Joensen som sognepræst. Martha er en institution her i området, og vi er glade for at få lov til at spille ved en af hendes sidste gudstjenester, forklarer Arne Olsen, der har været med fra spillemændenes start, og derfor også har været med ved adskillige koncerter i både kirker og sognegårde, hvor der også har været plads til at danse til musikken.