Kampvalg til Stege Menighedsråd

Samarbejdslisten, som blev officiel ved en artikel i Sjællandske for en måned siden, annoncerede ved informations- og opstillingsmødet til Stege Menighedsråd tirsdag aften, at den stiller op med en alternativ liste. Dermed bliver der kampvalg den 8. november. Det skriver Sjællandske.

Under mødet var det længe svært at få opklaret, om Samarbejdslisten ville have et menighedsråd at stille op imod, da medlemmerne af det nuværende råd ikke ville ud af busken og fortælle, om de stiller op eller ej. Først da Henning Larsen, en af initiativtagerne til Samarbejdslisten erklærede: »Det er nemt at finde ud af. Jeg foreslår genvalg af hele bestyrelsen,« måtte de hver især fortælle, om de stiller op.