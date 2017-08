Se billedserie Kaj Flinta ved et borgermøde i Kalvehave, hvor han kaldte til støtte for de statslige arbejdspladser på Lindholm. Foto: Bjørn Armbjørn

Kalvehave-borger stiller op med vandkant-liste

Vordingborg - 23. august 2017 kl. 11:26 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kaj Flinta, aktiv beboer i Kalvehave, der flere gange er røget i clinch med lokalrådet, bebuder nu at han stiller op til kommunalvalget som kandidat for en ny liste, vorkommune.dk. Ifølge valgoplægget er listen åben for flere kandidater, og blandt dens mærkesager er landdistrikternes forhold med vægt på særlig vægt på de sogne, som ligger i vandkanten, skriver Sjællandske onsdag.

I et valgoplæg, som Kaj Flinta har offentliggjort på Facebook, slår han blandt andet på skolepolitikken, der har været særlig hård ved hans lokalområde.

Kalvehave Skole blev lukket i 2012, og han slår til lyd for, at hele skolepolitikken rulles tilbage til tiden før skolereformen i 2012 - for børnenes skyld.

- Folkeskolen trængte muligvis nok til et kvalitetsløft, men reformen skete ikke i et forsvarligt samarbejde med lærere og skoler. Lærere og elever skal have en bedre og kortere skoledag, skriver han og anfører også, at »de massive problemer med inklusionen skal løses. Fordi alle skal være med.«

Kaj Flintas valgoplæg kan indtil videre læses på facebooksiden Bevar Kalvehave, som han selv har står for. Han er i gang med at oprette en hjemmeside, som vil kunne findes på www.vorkommune.dk.

Hans mærkesager er i øvrigt at forbedre ældres vilkår, at der skal flere varme hænder til samtidig med, at velfærdsteknologien skal gøre det muligt at blive længere i eget hjem. Han vil styrke lokalrådenes økonomi, inddrage borgerne ved hjælp flere høringer, som kan foregå elektronisk, og så slår han på en kraftig udvikling af turismen som vigtig for erhvervslivet.

- Der skabes i snit en ekstra arbejdsplads for hver 30. turist, der tiltrækkes til overnatning i kommunen. Alt hvad vi gør for at forbedre kommunen som turistprodukt, gør samtidig kommunen mere attraktiv som mål for bosætning og etablering af nye erhverv, skriver Kaj Flinta i sit valgkamps-oplæg.

Kaj Flinta har tidligere været aktiv i lokalråd, men han røg uklar med de øvrige i lokalrådet, da det i 2013 bevilgede 8000 kroner i støtte til et musikarrangement. Han anlagde sag ved retten i Nykøbing Falster, men trak senere sit sagsanlæg tilbage.