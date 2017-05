En række partier går nu sammen i valgforbund. Her er det fra venstre: Vibeke Grønbæk (R), Lise Lotte Møller (S), Carsten Nøhr Larsen (R), Tage Vestergaard (EL), Sörine Gejl (AL), Mikael Smed (S), Ann Busch (AL), Else-Marie L. Sørensen (SF), Mette Gerdøe (EL) og Lena Schroll (SF).Pressefoto

Kæmpe valgforbund melder sig klar til kamp

Vordingborg - 19. maj 2017 kl. 05:59 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et særsyn. Sådan betegner Mikael Smed det nye valgforbund, der er indgået mellem hele fem partier til det kommende kommunalvalg senere i år.

Med den nye aftale går Socialdemokratiet forrest i Vordingborg Kommunes største valgforbund sammen med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

Formålet er at forhindre, at stemmer går til spilde. Ved valget starter man med at tælle stemmer for hele valgforbundet samlet. Derefter fordeles mandaterne til de enkelte partier, alt efter hvor mange stemmer de selv har fået. På den måde kan partierne i valgforbundet arve stemmer fra hinanden.

I andre kommuner ser man flere forskellige små valgforbund, men i Vordingborg Kommune er det altså lykkedes at finde sammen i et stort valgforbund for venstrefløjs og midterpartierne, og det glæder socialdemokraternes borgmesterkandidat.

- Vi vil gerne have så bredt et samarbejde, som muligt. Vi er enige om, at vi gerne vil have kommunen i en ny retning med mere åbenhed og dialog og en grønnere dagsorden, forklarer han.

Flere af partierne kender allerede hianden fra valgforbundet ved sidste valg, der dengang var det største i kommunens historie, men som noget nyt er Alternativet også kommet med.

- Vi er interesserede i et bredt samarbejde, så vi er glade for, at de har lukket os ind i varmen, forklarer Sörine Gejl, nyvalgt kandidat for Alternativet.

- Vi kan mærke, at de andre kender hinanden rigtig godt, og det tager vi som et godt tegn, tilføjer hun, men understreger samtidig, at Alternativet ikke er et »rødt« parti.

- Vi er hverken røde eller blå. Vi er grønne. Jeg synes bare, der er flere fællesnævnere på den her banehalvdel, forklarer hun.